GOAZCATS - Video recap: Arizona extends winning streak to 10 games with win over GCU

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baseball
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Video recap: Arizona extends winning streak to 10 games with win over GCU
Kelly Horyczun
GOAZCATS.com Reporter
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