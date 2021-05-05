 GOAZCATS - Video recap: Arizona extends winning streak to 10 games with win over GCU
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Video recap: Arizona extends winning streak to 10 games with win over GCU

Kelly Horyczun
GOAZCATS.com Reporter
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