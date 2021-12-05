 GOAZCATS - The Sports Guys: Arizona opens Pac-12 play with win over Oregon State
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The Sports Guys: Arizona opens Pac-12 play with win over Oregon State

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