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PODCAST: Reviewing Arizona's 2022 early signing period defensive additions

Troy Hutchison and Matt Moreno
GOAZCATS.com Staff
Linebacker Jacob Manu will be one of the key additions to Arizona's defense next season.
Linebacker Jacob Manu will be one of the key additions to Arizona's defense next season. (Nick Lucero/Rivals.com)
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