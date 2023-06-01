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PODCAST: Recapping a busy May for Arizona

Caleb Love became the latest top transfer to join Arizona when he announced his commitment this week.
Caleb Love became the latest top transfer to join Arizona when he announced his commitment this week. (Jacob Kupferman | Associated Press)
GOAZCATS.com
Staff

Arizona had a whirlwind May as the rosters for both basketball and football continue to take shape for the fall. The UA men's basketball team added some important pieces as head coach Tommy Lloyd reloads his roster for the upcoming season while Jedd Fisch has continued to put the finishing touches on his team heading into summer workouts.

In the latest episode of our podcast, GOAZCATS.com senior editor Matt Moreno is joined by staff writer Troy Hutchison to discuss all the roster movement for both teams throughout the last month.

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