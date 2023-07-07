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PODCAST: Breaking down the impact of Elijah Rushing's commitment to Arizona

Elijah Rushing (right) joined Salpointe teammate Keona Wilhite by committing to Arizona on Thursday. Wilhite committed to the hometown program last month.
Elijah Rushing (right) joined Salpointe teammate Keona Wilhite by committing to Arizona on Thursday. Wilhite committed to the hometown program last month. (Troy Hutchison | GOAZCATS.com)
Matt Moreno and Troy Hutchison
GOAZCATS.com

Arizona landed one of the biggest commitments in program history Thursday as Rivals100 defensive end Elijah Rushing announced his pledge to the hometown Wildcats. It marks the second commitment from a Salpointe Catholic player in the 2024 cycle for UA, and it gives Jedd Fisch and his staff the No. 1-ranked recruit in the state.

GOAZCATS.com's Matt Moreno and Troy Hutchison discuss the importance and significance of Arizona's latest addition as Fisch and the UA coaches continue to make strides in recruiting.

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