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PODCAST: Assessing Arizona at the midway point of Pac-12 play

GOZCATS.com Staff • GOAZCATS
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Arizona is midway through the Pac-12 season coming off its road sweep of the Washington schools. GOAZCATS.com senior editor Matt Moreno is joined by staff writer Troy Hutchison to discuss the Wildcats' last two games and break down where things stand with Tommy Lloyd's team heading into the second half of conference play.

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