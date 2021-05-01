GOAZCATS - Photo gallery: Arizona's series-opening win over Utah

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baseball
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Matt Moreno
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GOAZCATS
Senior Editor
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.
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