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GOAZCATS.com Signing Day Central

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This page will serve as a central hub for all the information coming in throughout the day as Arizona officially adds members to its 2023 recruiting class.

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2023 targets to watch

Announcement: 2 p.m. MST

Finalists: Arizona, Oregon State (committed)

Announcement: 12:30 p.m. MST

Finalists: Arizona, Kansas State, Oklahoma State

Announcement: ~ Jan. 20

Top contenders: Arizona, UCLA, Stanford

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