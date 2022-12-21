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football
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GOAZCATS.com Signing Day Central
GOZCATS.com Staff
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GOAZCATS
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This page will serve as a central hub for all the information coming in throughout the day as Arizona officially adds members to its 2023 recruiting class.
2023 commitment list
2023 targets to watch
Announcement: 2 p.m. MST
Finalists: Arizona, Oregon State (committed)
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Announcement: 12:30 p.m. MST
Finalists: Arizona, Kansas State, Oklahoma State
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Announcement: ~ Jan. 20
Top contenders: Arizona, UCLA, Stanford
2023 transfer additions