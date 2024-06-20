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Elite 11: Pro Day Recap

Adam Gorney & Marshall Levenson
Rivals.com Video

Adam Gorney and Marshall Levenson recap the top performers from the pro day portion of the Elite 11: Tramell Jones, Tavien St. Clair, and Robert McDaniel.

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