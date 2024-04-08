Clips from Week 2 of Arizona football spring ball
Arizona football concluded its second week of spring football on Saturday at Arizona Stadium.
To show you what you may have missed this past week at practice, GOAZCATS.com has you covered with some of our tweets with clips of the Wildcats:
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