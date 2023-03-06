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basketball
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Arizona women's basketball falls in AP Poll after poor showing against UCLA
Troy Hutchison
•
GOAZCATS
Staff Writer
Monday morning, the latest AP Poll was released with Arizona falling to No. 24 after a lopsided 73-59 to UCLA. With the loss, the Wildcats have now lost three-straight games to close out the regular season.
Arizona's offense struggled to get anything going shooting just 32% from the field. Plus, the Wildcats were dominated on the glass 46-27 and allowed 17 offensive rebounds.
The Wildcats didn't have a single player score over 10 points and saw three players score 10 points as well. The only Arizona starting player that shot a good percentage from the field was Lauren Fields, who went 4 of 8 on her shot attempts.
A couple of weeks ago, the Wildcats were projected to host NCAA tournament games for the second-straight season. Now, Arizona s more than likely to be going on the road.
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