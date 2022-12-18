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Arizona's 75-70 win over Tennessee shows growth in toughness

Center Oumar Ballo recorded eight rebounds against the Vols.
Center Oumar Ballo recorded eight rebounds against the Vols. (Rick Scuteri | Associated Press)
Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Since the end of the 2021-22 seen with Arizona getting out muscled against Houston in a 72-60 dogfight, the Wildcats have been working on becoming a more physical team with big men Azuolas Tubelis and Oumar Ballo taking boxing classes to work on footwork and toughness.

That toughness came through on Saturday in the Wildcats (10-1, 1-1 Pac-12) 75-70 win over a gritty Tennessee team that was giving up an average of 51.4 which was best for third in the NCAA.

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