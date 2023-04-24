News More News
{{ timeAgo('2023-04-24 16:54:07 -0500') }} baseball Edit

Arizona outfielder Chase Davis named Pac-12 Player of the Week

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter

Arizona junior outfielder Chase Davis has been named the Pac-12 Player of the Week. This is the first time Davis has won the award, and he did so after posting a monstrous .688 batting average with nine RBIs and two home runs to help the Wildcats go 4-0 last week.

The Wildcats' slugger is currently on track to have his best statistical season, in what will most likely be his final one with the Wildcats, hitting .364, with 51 hits and 43 RBIs.

He is the third different UA player to earn a weekly conference award this season joining first baseman Kiko Romero and pitcher TJ Nichols.

Davis and the ‘Cats will ride a five-game winning streak as they get set to host New Mexico, before heading on a three-game road trip to Corvalllis to play Oregon State.

****

> DISCUSS the article with other Arizona baseball fans because the Wildcats Own Omaha

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}